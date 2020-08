Pozzovivo al Tour de France tra viti, placche e tanta voglia di far bene: “vorrei lasciare il segno! Interventi? Non sono finiti” (Di martedì 25 agosto 2020) Inizia sabato l’edizione 2020 del Tour de France e la NTT ha annunciato il suo roster, del quale fa parte anche Domenico Pozzovivo che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con degli episodi terribili che hanno costretto i medici ad inserire nel suo corpo “quattro placche e più di 20 viti nel braccio sinistro“. “sono un osso duro. Una persona molto resiliente e tenace. Il fisico rispecchia il carattere. Il modo in cui il corpo reagisce riflette la mia personalità“, ha dichiarato alla ‘rosea’ alla vigilia dalla partenza da Nizza. “Il braccio sinistro non ha l’agilità nei movimenti di prima. A seconda del meteo, o su certe strade dissestate, ho fastidio. La spinta della gamba destra — ho fatto ... Leggi su sportfair

PARIGI Il Tour de France numero 107, al via da Nizza sabato prossimo, parte con l'incognita coronavirus. La Aso, la società organizzatrice, ha infatti avvertito i team che sarà ammesso un solo caso di ...

