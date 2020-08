Positivo il figlio di Bolsonaro, si cura con la idrossiclorochina (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Bolsonaro, figlio maggiore del presidente brasiliano, è risultato Positivo al coronavirus. Lo ha reso noto il suo addetto stampa, riferisce la Cnn, precisando che il giovane Bolsonaro non ha sintomi e continua svolgere da casa il suo lavoro da senatore. Flavio Bolsonaro si sta curando con l'idrossiclorochina, un farmaco anti malarico la cui efficacia contro il covid-19 non è scientificamente provata. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che ne sostiene l'uso come il collega americano Donald Trump, ha affermato di aver preso il controverso farmaco dopo aver annunciato il 7 luglio di essere stato contagiato dal coronavirus. Il 25 luglio il presidente brasiliano ha detto su Twitter di essere guarito. Leggi su iltempo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, test positivo per il figlio 22enne di Bolsonaro #coronavirus - Moixus1970 : RT @Adnkronos: #Coronavirus, positivo il figlio maggiore di #Bolsonaro - zazoomblog : Coronavirus in Spagna quasi 2.500 casi in 24 ore. Brasile figlio di Bolsonaro positivo - #Coronavirus #Spagna… - Adnkronos : #Coronavirus, positivo il figlio maggiore di #Bolsonaro - bicidiario : RT @danieledann1: ?? #Coronavirus: In #Spagna quasi 2.500 casi in 24 ore. In #Brasile, figlio di #Bolsonaro positivo. #India terzo Paese più… -