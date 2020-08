“Positivo al Covid”. Flavio Briatore, ricoverato al San Raffaele: “Condizioni serie” (Di martedì 25 agosto 2020) Assurdo che stia capitando proprio a lui che aveva fermamente condannato l’ordinanza sacrosanta dei sindaci sardi per le norme anti-covid. Parliamo di Flavio Briatore che da quello che si apprende è stato ricoverato per Covid: “Condizioni serie”, fanno sapere. L’imprenditore proprietario del Billionaire di Porto Cervo che si è rivelato un focolaio con i suoi 52 dipendenti positivi al tampone, sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid. Lo scrive L’Espresso aggiungendo che le condizioni di Briatore, ricoverato da lunedì, sarebbero “serie” ma non tali da richiedere il ricovero in terapia intensiva. Negli ultimi giorni Flavio ... Leggi su caffeinamagazine

