Positivi al Covid, disdicono il villaggio. "Non riavrete la caparra". E la coppia si presenta (Di martedì 25 agosto 2020) Prima hanno prenotato il posto al villaggio, poi hanno disdetto tutto sostenendo di essere Positivi al coronavirus. Ma, dopo aver saputo che non sarebbe stata loro restituita l’intera caparra, hanno deciso di presentarsi ugualmente. È successo in una struttura ricettiva di Marina di Bibbona, nei giorni a cavallo di Ferragosto. A raccontare la storia - conclusasi con l’arrivo della municipale - è Il Tirreno.I titolari, considerando che in precedenza avevano detto di essere risultati Positivi al Covid, si sono rifiutati di farli entrare. E hanno chiesto di nuovo un documento medico, questa volta che attestasse la loro non Positività. Di fronte alla resistenza dei due, un uomo e una donna intorno ai 25 anni che viaggiavano su un’auto ... Leggi su huffingtonpost

