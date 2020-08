Porsche, l’autodenuncia: “manomissioni dei motori a benzina”. In Germania si indaga (Di martedì 25 agosto 2020) Non accenna ad abbassarsi l’onda lunga dello scandalo emissioni. Stavolta a finire sotto la lente di ingrandimento è la Porsche: infatti, l’autorità tedesca per i veicoli a motore, la KBA, ha ufficialmente aperto un’investigazione sul costruttore di auto sportive per presunte manipolazioni dei motori a benzina. Questi ultimi sarebbero stati fraudolentemente truccati per superare i test ambientali in fase di omologazione e ottenere risultati sulle emissioni inquinanti migliori di quelli riscontrabili in reali condizioni di utilizzo. Un portavoce della KBA ha specificato che l’indagine riguarda veicoli che Porsche ha prodotto per il mercato europeo prima del 2017. È stato lo stesso costruttore ad avvertire le autorità di questa presunta frode, dopo che alcune indagini interne hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

