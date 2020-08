Polonia, il nuovo Ministro degli Esteri: “LGBT promuovono pedofilia, cannibalismo e zoofilia” (Di martedì 25 agosto 2020) Zbigniew Rau nuovo Ministro degli Esteri polacco Polonia sempre più omofoba, e così dopo la rielezione del Presidente Duda (campagna elettorale basata sull’omofobia), ecco Zbigniew Rau nuovo Ministro degli Esteri, ovviamente dichiaratamente omofobo. Leggi anche >>> Donald Trump: 168 attacchi presidenziali contro la comunità LGBT+ Il sito APNews è andato a fondo sul personaggio Zbigniew Rau, portando alla luce la sua paranoia nei confronti degli omosessuali. Il suo cavallo di battaglia? Il classico complotto LGBT che dovrebbe promuovere la pedofilia, il cannibalismo e anche la zoofilia. Ovviamente dopo aver distrutto la civiltà ... Leggi su sanand

Agenzia Nova

