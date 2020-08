Poggiomarino, Falanga racconta i retroscena su Miranda e Vorraro (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Rossella Vorraro e Antonio Miranda, rispettivamente pluricandidata ed ormai ex coordinatore cittadino di Forza Italia, attualmente sono candidati del competitor Giuseppe Annunziata. Dopo gli attacchi ricevuti su Lega e Forza Italia, il candidato sindaco Maurizio Falanga decide di replicare raccontando i retroscena che hanno portato Vorraro e Miranda ad optare per le fila del centrosinistra. “Non ho ceduto alle sirene dei giochi di partito”, dice Falanga, “non ho ceduto ai ricatti di poltrona ma ho voluto che i singoli candidati sposassero idee. Sinceramente reputo che chi continua a fare illazioni su una deriva leghista, non sia in grado di trovare ... Leggi su anteprima24

