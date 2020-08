Pirlo, prima conferenza stampa da allenatore della Juventus: “Dybala? Mai stato sul mercato” (Di martedì 25 agosto 2020) “Con Higuain ho parlato. È una persona che ammiro tantissimo, ha fatto un ciclo importante qui, è stato un grandissimo giocatore ma parlando con lui abbiamo deciso che le strade si devono separare. È stato un grandissimo campione ma i cicli finiscono“. Così il nuovo allenatore della Juventus Andrea Pirlo in merito alla situazione di Gonzalo Higuain che ha un contratto con i bianconeri fino al giugno 2021. “Dybala non è mai stato sul mercato – ha aggiunto – sono i giornalisti che mettono in giro le voci. È un giocatore importante come gli altri, appena rientrerà farà parte del progetto” L'articolo Pirlo, prima conferenza ... Leggi su ilfattoquotidiano

