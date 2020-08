Pirlo: “Dybala? Mai stato sul mercato. Higuain? Ci ho parlato: andrà via” (Di martedì 25 agosto 2020) Oggi il nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato per la prima volta in conferenza stampa da quando si è insediato sulla panchina bianconera. Questo il resoconto da Tuttomercatoweb.com. “Voglio portare un po’ di entusiasmo, quel che è mancato nell’ultimo periodo. Voglio proporre un calcio propositivo, con padronanza del gioco come ho detto ieri ai ragazzi. A loro ho detto due cose: la prima è che bisogna sempre avere il pallone, la seconda è che va recuperato velocemente. Sono le prime due cose di tattica che ho detto e in cui credo. Sono le cose più importanti a livello mentale da far entrare alla squadra”. Ha avuto qualche titubanza dopo la chiamata? “Non ho avuto neanche il tempo di pensare al passaggio dall’Under 23 alla prima squadra, è ... Leggi su ilnapolista

juventusfc : ?? #Pirlo: «Dybala? È un giocatore importante, farà parte del progetto» #ForzaJuve - DiMarzio : ??'#Dybala non è sul mercato' ???#Juve, la conferenza di #Pirlo LIVE - Corriere : La prima mossa di Pirlo: «Addio Higuain, ciclo finito. Dybala? Mai sul mercato» - GiuseppeCarlo14 : RT @LucaFiorino24: Andrea #Pirlo ?? “#Dybala? Mai stato sul mercato. È parte del progetto” #Juventus - cody53250131 : RT @AlfanoToni: 'Dybala non è mai stato sul mercato, appena rientrerà sarà al centro del progetto' #Pirlo -

