Pirelli presenta le due e-bike Nomades e Montagel per la mobilità sostenibile (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – A suggellare il rientro di Pirelli nel ciclismo nel 2017 arrivano le nuove e-bike gommate Pirelli, che faranno parte del nuovo servizio di mobilità sostenibile CYCL-e around. Oggi, l’azienda ha presenta due bici elettriche di alta gamma, la urban Nomades e la gravel Montagel, sviluppate in collaborazione con il brand Stajvelo, uno dei player emergenti nella mobilità elettrica, con sede nel Principato di Monaco. Le due e-bike saranno disponibili a noleggio presso gli hotel che aderiscono al servizio oppure acquistabili online. Con CYCL-e around, Pirelli promuove uno stile di mobilità sostenibile e attivo, che valorizza l’uso della bici elettrica nei contesti dove ... Leggi su quifinanza

Italpress : Pirelli presenta le nuove e-bike CYCL-e around “Nomades” e “Montagel” - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Pirelli presenta le nuove E-Bike Cycl-E Around Nomades e Montagel - Affaritaliani : Pirelli presenta le nuove E-Bike Cycl-E Around Nomades e Montagel - Affaritaliani : Pirelli presenta il pneumatico per i collezionisti della Fiat 500 -