Pinguini Tattici Nucleari, «La storia infinita» è il nuovo singolo (Di martedì 25 agosto 2020) Una domanda ha portato alla nascita de La storia infinita, nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. «E se non ci fosse l’estate, con le tipiche emozioni che l’accompagnano? Se non ci fossero gli ombrelloni aperti, le corse contro le onde, i pic-nic in montagna?», si è chiesto il gruppo, che, terzo classificato a Sanremo con il singolo Ringo Starr, poi certificato Disco d’Oro e di Platino, ha voluto dar vita ad una canzone che potesse immaginare «un’estate che sta finendo». «La sua mancanza porta a rifugiarsi nelle emozioni del passato, nei ricordi di quel che è stato, perdendosi nelle memorie ma al tempo stesso imparando a godersi quel che c’è, attimo dopo attimo». Leggi su vanityfair

