Pillon attacca la Disney per il «personaggio bisessuale» e se la prende con Raitre che ha dato la notizia (Di martedì 25 agosto 2020) Le battaglie di Simone Pillon contro tutti gli elementi culturali che possano in qualche modo aprire nuove strade alle rivendicazioni LGBT sono note. Negli ultimi giorni, l’attenzione del senatore della Lega è stata catturata da un cartone animato della Disney, una serie animata per l’esattezza. Nel progetto The Owl House, infatti, compaiono diversi personaggi che puntano a sensibilizzare su tematiche LGBT: in modo particolare, si fa riferimento anche a una relazione bisessuale che coinvolge la protagonista della serie Liz e il personaggio secondario Amity. LEGGI ANCHE > Le tre bufale (in un solo post) sulla Cina del leghista Simone Pillon Simone Pillon e la serie Disney The Owl House La notizia ha avuto ampio spazio sui media ... Leggi su giornalettismo

