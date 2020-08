Pierluigi Diaco sogna in grande. "Io e te", i numeri che fanno parlare in Rai (Di martedì 25 agosto 2020) “Io e te” si posiziona tra i programmi più visti in Rai. E in viale Mazzini, stamattina, non si parla di altro. L'ultimo successo di Pieluigi Diaco fa venire i brividi. Ascolti stellari per il giornalista romano, ma purtroppo - e misteriosamente - il suo programma non è inserito nei palinsesti della Rete ammiraglia. numeri. Dati. Matematica pura: “Io e te”,si piazza è tra i 5-6 programmi più visti della Rai dal giorno in cui è iniziato (vale a dire il 1° giugno). Share altissimo: quasi l'11% con 1,4 -1,5 milioni di telespettatori. Insomma, dopo “Io e te”, nella lista dei più visti della Rai, ci sono le repliche di Don Matteo 11, il film su Pietro Mennea, il game (Reazione a catena) e Techetechetè. Le puntate estive hanno fatto sognare i ... Leggi su iltempo

letiziarocchi2 : A “Io e te”, su Rai1, Pierluigi Diaco mostra il mio libro e menziona la mia lettera (25 agosto 2020) - bbbnzl30 : Mentre si decidei il futuro di Conte e viene presentato Pirlo il direttore del Corriere Dello Sport è da Pierluigi Diaco - incensurato_ : Qui anche oggi per chiedervi di togliere Pierluigi Diaco dalla tv. - italiaserait : Io e te, la puntata di oggi, 25 agosto 2020: ospiti e anticipazioni con Pierluigi Diaco - Jadran : @salutamincasa @rajven7 @Gaudo La mia nemesi, ossia Pierluigi Diaco? -