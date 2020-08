Piazza D’Armi, Sicari: “Nessun nuovo campo rom, basta bufale” (Di martedì 25 agosto 2020) Interviene il presidente del Consiglio comunale di Torino Francesco Sicari dopo le polemiche relative allo sgombero del campo rom di via Germagnano. L’operazione che Appendino ha raccontato in conferenza stampa ieri non ha trovato tutti d’accordo per le modalità in cui si è svolta e le soluzioni alternative proposte agli occupanti. Inoltre, sono in molti ad aver puntato il dito su Piazza D’Armi dove sono accampate almeno una quindicina di roulotte, ipotizzando la formazione di un nuovo campo rom. Proprio su questo precisa Sicari: “In Piazza d’Armi non si sono spostati i rom dopo lo sgombero del campo di via Germagnano: ci sono invece tre roulotte di italiani che hanno perso la casa, nove di artisti di ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Piazza D’Armi, Sicari: “Nessun nuovo campo rom, basta bufale” - adirosa01 : @c_appendino Che successone!!! Ora sono nei giardini di Piazza D'Armi!!!!! Ma che vergogna!!! È un insulto alla nostra intelligenza!!!! - Mariocandido15 : @c_appendino E adesso che sono in piazza D’armi? Li lasciamo stare? - domegrb : @c_appendino Un articolo de @StampaTorino scrive che stranamente pare ci siano alcune roulotte in piazza d'Armi... mah... - fabulous74to : @c_appendino Ah sì, un successone proprio... -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza D’Armi «Nra va sciolta»: lo stato di New York contro la lobby delle armi Corriere della Sera