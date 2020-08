Piange sangue dagli occhi: i medici restano senza fiato quando scoprono che… (Di martedì 25 agosto 2020) Piange sangue dagli occhi e corre al pronto soccorso di Milano per farsi visitare, pur non provando alcun particolare dolore. È accaduto ad un uomo italiano di 52 anni, protagonista di una vicenda decisamente fuori dagli schemi. Il sangue infatti usciva da entrambi gli occhi, nonostante il sintomo non fosse accompagnato da nessuno stato doloroso. Alla vista, però, la scena ricordava quello di un film horror. In ospedale l’uomo è stato soccorso e medicato, poi si è sottoposto a diversi accertamenti per capire cosa potesse provocare la fuoriuscita del sangue. Al termine delle indagini, la risposta è stata certa: si trattava di emolacria. Una rara patologia I medici hanno ... Leggi su velvetgossip

