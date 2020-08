PhotoPlus 2020 cancellato: diventa virtuale (Di martedì 25 agosto 2020) Ricordate che avevamo espresso qualche dubbio circa l’idea di tenere il PhotoPlus di persona nonostante i rischi legati alla pandemia di COVID-19? Bene, è di oggi la notizia che PhotoPlus si arrende alla situazione: annullato l’evento fisico, il PhotoPlus 2020 sarà totalmente online. Questo decisione probabilmente non è una sorpresa. Dopo tutti gli altri eventi del 2020 (e anche alcuni del 2021), PhotoPlus era rimasta l’unica “mosca bianca” (o pecora nera) ancora ancorata ad una kermesse fisica. Ora è chiaro che la pandemia di COVID-19 non scomparirà entro ottobre, quindi la conferenza fotografica annuale si muoverà verso un nuovo format: invece del tradizionale evento di New York City, quest’anno avremo un ... Leggi su fotografareindigitale

