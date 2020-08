Pesto di zucchine, leggero e versatile con meno di 130 calorie! (Di martedì 25 agosto 2020) Il Pesto di zucchine è una ricetta perfetta per condire il vostro primo piatto! Lo renderà fresco e gustoso, ideale per le calde e afose giornate estive! Non solo, potete utilizzarlo anche per guarnire i crostini o realizzare delle tartine, per rendere unico e speciale un aperitivo in compagnia. Conquisterete tutti i vostri ospiti in un batter d’occhio! Ideale per chi ha deciso di seguire una corretta e sana dieta, poiché la zucchina ha pochissime calorie ed è priva di grassi! Idratante e antiossidante, irresistibile anche per i più piccini! Una volta aver realizzato il vostro Pesto, potete usarlo subito o conservarlo in frigorifero, ricoperto di olio. Ricordate di consumarlo entro 3 giorni! Ancor meglio, se non volete correre rischi, potete metterlo in freezer così da congelarlo e ... Leggi su pianetadonne.blog

Oggi proponiamo delle ricette con il pesto con due insolite alternative. Basta nominare il pesto e la mente corre veloce al profumo, all’aroma, alla sapidità e alla bontà del pesto ligure. La leggenda ...

