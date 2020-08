Perché negli Stati Uniti sono riprese le proteste del Black Lives Matter (Di martedì 25 agosto 2020) (Photo by Tayfun Coskun/Anadolu Agency/Getty Images)Il ferimento di Jacob Blake, un 29enne afroamericano sparato alla schiena il 23 agosto da alcuni agenti di polizia a Kenosha, in Wisconsin, ha scatenato una nuova ondata di proteste del movimento Black Lives Matter contro la violenza delle forze dell’ordine che, dallo stato del Midwest, si sta allargando anche ad altre zone del paese. Nelle ultime ore, infatti, sono state organizzate manifestazioni a New York, Washington, Chicago, Portland e Madison coinvolgendo centinaia di persone. Nel capitale degli Stati Uniti, ci sono Stati anche alcuni scontri con la polizia, ma in tutte le città i cortei sono Stati soprattutto ... Leggi su wired

