Pensioni invalidità 2020, ultime news oggi 25 agosto: chiarezza sui beneficiari (Di martedì 25 agosto 2020) L’ aumento delle Pensioni di invalidità continua a creare interesse e dibattito, molti hanno ancora dubbi su importo e platea, tanti i commenti che ci sono arrivati nei giorni scorsi, ad alcuni abbiamo provato a dare risposta attraverso un gentile lettore, Massimiliano, che essendo egli stesso invalido ha cercato di districarsi nelle circolari dell’Inps acquisendo una buona conoscenza dell’argomento, al punto da essere in grado di fornire delucidazioni a diversi nostri lettori che hanno ringraziato per le gentili spiegazioni ricevute nell’articolo pubblicato qualche giorno fa. oggi invece rispondiamo pubblicamente al Signor Claudio, per farlo però abbiamo contattato nuovamente, e lo ringraziamo per la gentile disponibilità Raffaele Atti, segretario nazionale dello Spi Cgil. Eccovi dunque domanda e risposta. ... Leggi su pensionipertutti

carlosibilia : Con il #decretoagosto le pensioni di invalidità civile al 100% aumentano fino a 651,51 euro mensili. L'incremento s… - DiFonzoLuigi : RT @i404_it: Il decreto agosto aumenta le #pensionidiinvalidità. La politica si arroga il merito. Che è invece di una famiglia piemontese… - LunaTriste10 : RT @PrimaldaZ: @Mirith_ Le pensioni di invalidità arriveranno come la “potenza di fuoco “. - Mirith_ : RT @PrimaldaZ: @Mirith_ Le pensioni di invalidità arriveranno come la “potenza di fuoco “. - PrimaldaZ : @Mirith_ Le pensioni di invalidità arriveranno come la “potenza di fuoco “. -