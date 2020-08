Pensione privilegiata: di cosa si tratta? Chi può beneficiarne? (Di martedì 25 agosto 2020) La Pensione privilegiata è stata abolita dalla riforma Fornero ma ci sono alcune eccezioni che sussistono tuttora. Vediamo come funziona e chi può usufruirne Fonte PixabayIn molti ormai l’hanno rimossa, qualcuno la ricorda ancora e poche categorie di lavoratori continuano a percepirla. Si tratta della Pensione privilegiata abolita dalla riforma Fornero (legge numero 211 del 2011). Non per tutti a quanto pare. Dalla sua entrata in vigore nel 1973 fino alla sua abrogazione nel 2011 riguardava tutti i dipendenti del personale pubblico. Veniva riconosciuta in caso di infermità o lesioni dovute alle prestazioni lavorative. Dunque non erano richiesti contribuzione minima o requisiti particolari così come previsti per la Pensione di ... Leggi su chenews

La pensione privilegiata o di privilegio è stata istituita con DPR numero 1092 del 1973 e riguardava tutti i dipendenti del personale pubblico. E’ stata poi abrogata con la legge numero 211 del 2011, ...

