Pedaggi - Shell lancia una soluzione di pagamento per 12 Paesi europei (Di martedì 25 agosto 2020) Shell lancia il suo sistema di Pedaggio intraeuropeo per i mezzi pesanti, valido al momento in diversi Paesi europei, tra cui lItalia. La soluzione EETS (European Electronic Toll Services) è stata progettata per consentire ai conducenti di gestire senza problemi i rifornimenti dei loro mezzi grazie alla Shell Fuel Card, il rimborso dell'Iva, il recupero delle accise, il parcheggio dei camion, l'assistenza per i guasti e, ora, anche i pagamenti dei Pedaggi; il tutto gestito attraverso lo Shell Fleet Hub.Dodici i Paesi a oggi. Shell già fornisce soluzioni di Pedaggio in 27 Paesi diversi, ora la sfida è quella di poter utilizzare con un solo strumento ... Leggi su quattroruote

chevida : Pedaggi - Shell lancia una soluzione di pagamento per 12 Paesi europei - - dinoadduci : Pedaggi - Shell lancia una soluzione di pagamento per 12 Paesi europei -

Ultime Notizie dalla rete : Pedaggi Shell Pedaggi - Shell lancia una soluzione di pagamento per 12 Paesi europei - Quattroruote.it Quattroruote Pedaggi – Shell lancia una soluzione di pagamento per 12 Paesi europei

Shell lancia il suo sistema di pedaggio intraeuropeo per i mezzi pesanti, valido al momento in diversi Paesi europei, tra cui lItalia. La soluzione EETS (European Electronic Toll Services) di Shell è ...

Shell lancia una soluzione di pagamento per 12 Paesi europei

La piattafroma di eRoaming dell'operatore tedesco si baserà sui servizi di pagamento di Enel X Financial Services ...

Shell lancia il suo sistema di pedaggio intraeuropeo per i mezzi pesanti, valido al momento in diversi Paesi europei, tra cui lItalia. La soluzione EETS (European Electronic Toll Services) di Shell è ...La piattafroma di eRoaming dell'operatore tedesco si baserà sui servizi di pagamento di Enel X Financial Services ...