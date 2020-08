Pavia: armato di coltello rapina donna all'uscita della farmacia, arrestato (Di martedì 25 agosto 2020) Milano, 25 ago. (Adnkronos) - Nel tardo pomeriggio di ieri 24 agosto, personale della squadra Volante del commissariato di Vigevano, in provincia di Pavia, è intervenuto per una rapina ai danni di una donna appena uscita da una farmacia. La vittima stava per mettere in moto l'auto quando è stata avvicinata da un uomo, con il volto nascosto da mascherina, cappellino con visiera e occhiali da sole scuri, che l'ha minacciata con un coltello e l'ha costretta a consegnare la borsa. La vittima non si è arresa e insieme ad alcuni passanti si è messa a rincorrere il rapinatore. Contestualmente, grazie alla segnalazione al 112, è arrivato l'equipaggio del commissariato che ha bloccato il fuggitivo con ancora con in mano il ... Leggi su iltempo

