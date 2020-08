Paura nella notte in Sardegna, vasto incendio divampa a Budoni: evacuate 250 abitazioni in villaggi turistici [FOTO] (Di martedì 25 agosto 2020) vasto incendio scoppiato nella tarda serata di ieri a Budoni, sulla costa nordorientale della Sardegna: i vigili del fuoco hanno proceduto all’evacuazione di residence di alcuni villaggi turistici di Matt’ e Peru e Sa Raiga. Sul posto presenti il corpo forestale, i pompieri, i barracelli e i carabinieri, ma le operazioni sono state complicate dal buio, che ha imposto l’utilizzo di soli mezzi di terra. L’incendio ha causato alcuni black out a Budoni e San Teodoro. Circa 250 le abitazioni dei villaggi turistici di Matt’ e Peru e Sa Raiga, nel comune di Budoni, evacuate in via precauzionale. Il violento ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Paura nella Paura nella notte a Gatteo, centauro 17enne sbanda in curva e finisce nel fosso CesenaToday Modica, la mamma di Evan nega gli abusi: «Io plagiata dal mio compagno». Sangue nella culla del bambino

Dice di essere stata plagiata dal compagno e riversa su di lui tutte le colpe, Letizia Spatola, la madre del piccolo Evan Lo Piccolo, il bimbo di 21 mesi morto a Modica a causa delle lesioni riportate ...

Morte Arrigo Levi, il ricordo di Monsignor Paglia: «Si definiva un non credente che ha fede nell’Uomo»

Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita e consigliere spirituale della Comunità di sant’Egidio. Lei ha avuto una lunga frequentazione con Arrigo Levi… «Sì, lunga e ...

