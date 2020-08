Patrick Zaki prigioniero in Egitto da 200 giorni. La sorella: “Spero che questo incubo finisca presto” (Di martedì 25 agosto 2020) “Sono 200 giorni senza di te, la conta va avanti, sperando che questo incubo finisca presto così ti potrò riabbracciare. Mi manchi”. Sembra ieri, ma sono ormai quasi sette mesi dall’alba in cui Patrick Zaki, 29 anni, studente Erasmus all’Università di Bologna, è stato arrestato all’aeroporto del Cairo al controllo doganale in arrivo con un volo dall’Italia. A scandire il time lapse della sua prigionia arriva il messaggio della sorella di Patrick, Marise, il suo pensiero affidato ad un post su Facebook, lo strumento attraverso il quale lei sta portando avanti la sua battaglia personale. I social media come alternativa al percorso legale, molto complesso. Ad oggi, in questo ... Leggi su ilfattoquotidiano

carlo_avossa : RT @danilodebiasio: #Milano d'agosto, ma comunque sempre pronta a mobilitarsi per ribadire #freepatrickzaky - MARCOTOMBESI2 : Cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki: nessuna risposta dall’Amministrazione di San Vito Lo Capo… - Eliggia : RT @danilodebiasio: #Milano d'agosto, ma comunque sempre pronta a mobilitarsi per ribadire #freepatrickzaky - TeneraValse : RT @danilodebiasio: #Milano d'agosto, ma comunque sempre pronta a mobilitarsi per ribadire #freepatrickzaky - marco_berteotti : RT @FreePatrick3: Patrick Zaki : 200 giorni di detenzione e una custodia cautelare infinita Oggi sono passati 200 giorni da quando Patrick… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki Patrick Zaki prigioniero in Egitto da 200 giorni. La sorella: “Spero che questo incubo finisca… Il Fatto Quotidiano Patrick Zaki prigioniero in Egitto da 200 giorni. La sorella: “Spero che questo incubo finisca presto”

Mi manchi”. Sembra ieri, ma sono ormai quasi sette mesi dall’alba in cui Patrick Zaki, 29 anni, studente Erasmus all’Università di Bologna, è stato arrestato all’aeroporto del Cairo al controllo ...

World Breaking news (periodicodaily)

Nel giro di tre giorni la Spagna ha registrato oltre 19 mila casi di coronavirus. Pertanto il bilancio totale dei contagiati supera quota 405 mila unità. Le autorità sanitarie locali specificano inolt ...

Mi manchi”. Sembra ieri, ma sono ormai quasi sette mesi dall’alba in cui Patrick Zaki, 29 anni, studente Erasmus all’Università di Bologna, è stato arrestato all’aeroporto del Cairo al controllo ...Nel giro di tre giorni la Spagna ha registrato oltre 19 mila casi di coronavirus. Pertanto il bilancio totale dei contagiati supera quota 405 mila unità. Le autorità sanitarie locali specificano inolt ...