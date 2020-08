Parma, Carli: “Liverani sarà l’allenatore. Cessioni? Solo alle nostre condizioni” (Di martedì 25 agosto 2020) “La scelta dell’allenatore è caduta su Liverani. Questo perché è un ragazzo giovane con entusiasmo e voglia, si tratta di un allenatore forte e non ho dubbi su di lui. Non c’era di meglio sul mercato, è l’allenatore giusto per noi. E’ una mia scelta, la proprietà non ha messo parola. Se sono venuto qui è anche per questo, è una mia scelta e penso che Fabio possa fare bene. Spero che stia con noi qualche anno“. Queste le dichiarazioni di Marcello Carli, il nuovo direttore sportivo del Parma, nel corso della conferenza stampa di presentazione. “Avevo due strade – ha spiegato – restare con il contratto a Cagliari e riposarmi, ma la cosa che mi ha spinto a scegliere Parma è la ... Leggi su sportface

a99904573 : RT @DiMarzio: #Parma, da #Liverani al #calciomercato: #Carli si presenta - DiMarzio : #Parma, da #Liverani al #calciomercato: #Carli si presenta - ProfidiAndrea : ?? #Parma, l'annuncio del ds Carli: '#Liverani sarà il nostro allenatore. Anche i big possono partire' In vista del… - Fantacalcio : Parma, Carli annuncia: 'Ecco il nuovo allenatore e le nostre strategie di mercato' - parmapress_24 : Parma, ecco Carli: “Qui ci sono tutte le condizioni per fare bene” - -