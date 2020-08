Paris Hilton svela gli abusi subiti in collegio: "Sono stata torturata a 17 anni" (Di martedì 25 agosto 2020) Nel documentario This is Paris, l'ereditiera Paris Hilton racconta anche la sua difficile esperienza in un collegio. Paris Hilton ha raccontato di aver subito abusi e torture psicologiche a 17 anni, quando studiava in collegio. L'ereditiera ha svelato questo e altri aneddoti nel documentario This is Paris, la cui uscita è stata anticipata da un trailer e da un'intervista a People. Paris Hilton ha deciso di raccontare la sua storia nel documentario This is Paris che sarà disponibile sul suo canale di YouTube a partire dal prossimo 14 settembre. La modella ed imprenditrice ha deciso di anticipare parte della sua storia in ... Leggi su movieplayer

