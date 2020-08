Parete, tre giovani positivi al Covid-19: rientrati dalle vacanze in Sardegna (Di martedì 25 agosto 2020) Parete. Tre giovani hanno scoperto di essere positivi al coronavirus dopo essere rientrati in Campania dalle vacanze in Sardegna. Lo ha annunciato il sindaco di Parete, Gino Pellegrino, attraverso un post su Facebook. Come da protocollo nazionale, i ragazzi sono in regime di quarantena. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

