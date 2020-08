“Papà, mamma e mia sorella…”. Omicidio Sarah Scazzi, Valentina Misseri rompe il silenzio (Di martedì 25 agosto 2020) “Bella giustizia! Non solo per mia madre e Sabrina che sono innocenti, ma soprattutto per Sarah. Solo la gente è stata soddisfatta, ha avuto i suoi colpevoli”. Valentina Misseri, figlia di Michele Misseri e Cosima Serrano e sorella di Sabrina commenta così, in un’intervista al Fatto Quotidiano, la possibilità che suo padre Michele esca presto dal carcere. A settembre, infatti, Michele Misseri potrà fare richiesta di pene alternative per la sua condanna per occultamento di cadavere. Misseri è imputato anche nel troncone bis del processo per l’Omicidio Sarah Scazzi con l’accusa di falsa testimonianza. “Ogni giorno penso a mia madre e mia sorella in carcere e alle loro ... Leggi su caffeinamagazine

