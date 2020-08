Paola Perego, dopo la sua esperienza: “Psicoanalisi obbligatoria a scuola” (Di martedì 25 agosto 2020) Paola Perego, una professionista che ha alle spalle tanta sofferenza Paola Perego ha espresso tutta la sua riconoscenza alla psicologia, ha affermato che riterrebbe obbligatoria la psicoanalisi in tutte le scuole, sarebbe sicuramente un giovamento per tutti. La vediamo come una donna piena di successo, in campo professionale è stata tra le migliori, sicura di sè, con tanti pregi, però ha dietro le spalle tanto dolore e tanta paura. In passato la giornalista ha sofferto di attacchi di panico che oggi per sua fortuna sono soltanto un lontano ricordo. Per lasciare tutto alle spalle ha dovuto fare ricorso alla psicanalisi, il marito Lucio Presta non l’ha mai lasciata da sola, è stato determinante per affrontare tutte le sue fragilità e cercare di andare avanti. Non ... Leggi su kontrokultura

