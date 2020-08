Panchina Ascoli, i bianconeri hanno trovato l’accordo con Bertotto (Di martedì 25 agosto 2020) Panchina Ascoli, i bianconeri hanno trovato l’accordo con Bertotto: firmato un biennale, in giornata dovrebbe arrivare l’ufficialità L’Ascoli ha deciso il suo nuovo allenatore dopo l’esonero di Davide Dionigi. Stando alle indiscrezioni riportate da Gianlucadimarzio.com, il club bianconero ha trovato l’accordo con Valerio Bertotto, reduce dall’esperienza alla Viterbese nel 2017. L’ormai nuovo tecnico bianconero – si legge – ha firmato un contratto biennale. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale, ma ormai Bertotto è il nuovo allenatore della compagine bianconera per la prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

