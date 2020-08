Pallone d’Oro 2020, scatta la petizione per riavere il premio quest’anno: già 150 mila firme raccolte (Di martedì 25 agosto 2020) France Football ha annunciato che in questo strano 2020 il Pallone d'Oro non verrà assegnato. Una decisione che ha visto tanti pareri avversi e tanti delusi. Su tutti chi, come Robert Lewandowski sembrava poter vincere il trofeo a mani basse. Ecco perché in tanti hanno provato a far cambiare idea all'editore francese. Persino Bleacher Report che ha lanciato una petizione su change.org.Pallone d'Oro: la petizione per riavere il premio nel 2020caption id="attachment 867639" align="alignnone" width="594" Pallone d'Oro (Getty images)/captionCon questa mossa si spera di convincere France Football a tornare sulla sua decisione e dunque assegnare il Pallone d'Oro 2020 al miglior giocatore ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Pallone d'Oro 2020, scatta la petizione per riavere il premio quest'anno: già 150 mila firme raccolte -… - savinovito : RT @RobertoSavino10: Credo si possa assegnare il pallone d'oro a @lewy_official anche senza votazione. Almeno per ridare al trofeo un po' d… - BonessoRoberto : @Divino_2 @SkySport Sicuro Pallone d’oro 2020, peccato che non l’abbiano assegnato - sonDellaJuve : @il_farmacista @Mirko799 Ma perche’ il migliore di sempre.. ma voi non ve li ricordate i vari Schmeichel, yashin (u… - bepper875 : @CB_Ignoranza Quest anno avrebbe meritato e vinto alla stragrande il Pallone d Oro -

