Pallavolo: stilato il protocollo per il ritorno della Serie A (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di Lettura: 7 minuti La Pallavolo è uno degli sport che sta facendo più difficoltà nel ripartire, e la Federvolley sa che ci vogliono linee guida ferree per poter iniziare di nuovo a toccare un pallone. Molti sono i punti toccati per cercare di salvaguardare la salute di tutti gli addetti ai lavori, giocatori, allenatori, dirigenti, direttori di gara. Sono persino riportati dei requisiti igienici di carattere generale: A tutte le persone coinvolte nel giorno della partita all’interno del palazzetto devono essere forniti chiarimenti in merito alle misure igieniche di base da adottarsi sulla base delle linee guida degli esperti medici (disinfettante per le mani, igiene per tosse e starnuti, distanza di sicurezza, ecc.). Va ridotta al minimo la durata della permanenza negli spogliatoi e nei luoghi di ... Leggi su lapiazzettadellosport

