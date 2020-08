Pallavolo – Serie A: emanato il nuovo protocollo per la ripresa (Di martedì 25 agosto 2020) La Federazione Italiana Pallavolo, insieme alle leghe di Pallavolo Serie A Maschile e Femminile, ha stilato il protocollo per permettere la ripartenza dell’attività delle squadre di ALTO LIVELLO (Serie A), sempre nel pieno rispetto della normativa statale e regionale, connessa al rischio di diffusione da Covid-19. Il documento nasce dalla necessità di definire un percorso specifico riservato ai club di Pallavolo di Serie A, che si aggiunge a quello già stabilito dal protocollo Fipav per la gestione e la ripresa dell’attività. Il nuovo protocollo è stato redatto, tenendo in considerazione le proposte pervenute dalle leghe di Serie A ... Leggi su sportfair

kulonkulon : RT @SIRVolleyPG: ??Nuova settimana di lavoro e doppio test in vista con la @VolleyLube per la Sir Safety Conad Perugia ??Uscito oggi il Prot… - Primaonline : La pallavolo studia la ripartenza. Pronto protocollo Fipav per la ripresa della serie A maschile e femminile… - SIRVolleyPG : ??Nuova settimana di lavoro e doppio test in vista con la @VolleyLube per la Sir Safety Conad Perugia ??Uscito oggi… - DigiTalkPR : La pallavolo studia la ripartenza. Pronto protocollo Fipav per la ripresa della serie A maschile e femminile La Fed… - TizianaBettinel : Protocollo serie A di pallavolo. Permessi solo 4 fotografi. La fine di un sogno ?? -