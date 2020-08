Palermo, tegola Martinelli: a centrocampo resta solo Martin. Il duo Castagnini-Sagramola… (Di martedì 25 agosto 2020) Il ritiro del Palermo a Petralia Sottana inizia con una brutta sorpresaL'edizione odierna del Giornale di Sicilia apre così, mettendo in evidenza come la partenza dei rosanero verso il borgo madonita sia stata caratterizzata dall’assenza di Alessandro Martinelli. Il forfait del centrocampista è dovuto ad alcuni problemi fisici che non sarebbero di poco conto. Nei prossimi giorni, infatti, si recherà a Milano per sottoporsi ad ulteriori accertamenti. La natura del problema non è ancora nota, ma l’intera stagione potrebbe essere a rischio.Palermo, via al ritiro a Petralia Sottana: la lista dei 21 giocatori convocati. Martinelli...Intanto, quest’oggi in quel di Petralia Sottana avranno inizio le sedute di allenamento. A ... Leggi su mediagol

