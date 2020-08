Palermo, per Martinelli la nuova stagione potrebbe essere già finita (Di martedì 25 agosto 2020) Il Palermo da ieri è in ritiro a Petralia Sottana agli ordini di mister Boscaglia che oggi ha fatto iniziare la preparazione. Intanto si abbatte una tegola sul club rosanero visto che Alessandro Martinelli sembra a rischio addirittura per l'intero campionato come ha riportato questa mattina Il Giornale di Sicilia. Per il centrocampista che si recherà a Milano per effettuare ulteriori indagini specialistiche, il ritiro non è cominciato e probabilmente non inizierà mai. Allarmata la società che deve necessariamente fare ricorso al mercato per colmare questa lacuna ampia in mezzo al campo visto che al momento resta solo Martin, che rimane quindi l’unico centrocampista presente a Petralia durante il corso del ritiro. Il ds Castagnini non ha mollato la pista che porta all’ex centrocampista ... Leggi su itasportpress

poliziadistato : #24agosto la 'Maratona del donatore' fa tappa a Palermo Insieme per contribuire alla raccolta straordinaria di sang… - 6000sardine : Grazie alla #Caritas e ufficio #Migrantes dell’arcidiocesi di #Palermo per il Vostro comunicato in contrapposizione… - stefanoepifani : E quindi non era per il #COVID__19. Ora (che sappiamo che per metà settembre non saranno pronti per tutti) ci dicon… - Michele02828265 : Un applauso al senatore Faraone di Italia Viva. Qualcuno deve pure fare qualcosa di fronte ai comportamenti irrespo… - ItaSportPress : Palermo, per Martinelli la nuova stagione potrebbe essere già finita - -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo per Palermo, ordigno al porto: ipotesi sgombero per il carcere Ucciardone La Repubblica L'attore palermitano Lando Buzzanca compie 85 anni, una carriera di successi

L'attore palermitano Lando Buzzanca compie oggi, 24 agosto, 85 anni. Una carriera costellata di successi e tanto affetto da parte del pubblico. Giuseppe Li Causi, storico di Franco e Ciccio, coppia ch ...

Palermo: concorrenza per Corazza. Il Perugia propone un palermitano alla Reggina – le ultime

14:51Palermo: concorrenza per Corazza. Il Perugia propone un palermitano alla Reggina – le ultime 14:51Calcio Sicilia: “Affrontano il ritiro con il Palermo. Orgogliosi di Cangemi e Florio” (FOTO) 12:5 ...

L'attore palermitano Lando Buzzanca compie oggi, 24 agosto, 85 anni. Una carriera costellata di successi e tanto affetto da parte del pubblico. Giuseppe Li Causi, storico di Franco e Ciccio, coppia ch ...14:51Palermo: concorrenza per Corazza. Il Perugia propone un palermitano alla Reggina – le ultime 14:51Calcio Sicilia: “Affrontano il ritiro con il Palermo. Orgogliosi di Cangemi e Florio” (FOTO) 12:5 ...