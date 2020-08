Palermo, Mirri: “Voglio la B al primo anno. Mercato? Arriveranno…” (Di martedì 25 agosto 2020) Nel ritiro di Petralia Sottana suda e lavora il Palermo che oggi ha ricevuto la visita del sindaco Leoluca Orlando. Il presidente rosanero Dario Mirri, anche lui a Petralia Sottana ha ammesso:«Arriveranno altri giocatori. La Serie C si vince con la squadra, non con i nomi. Ricordo ad esempio Cappioli, ma anche quel tipo di giocatori si erano calati nella categoria -riporta stadionews.it-. Noi dobbiamo comprendere che bisogna stare tutti a remare dalla stessa parte. Così sono certo che raggiungeremo l’obiettivo”.Sulle avversarie invece glissa: “Competere con la corazzata Bari? Certamente sì, ma tutte le partite saranno complicatissime: Saranno battaglie da affrontare una per volta. Nuovi arrivi? I tempi saranno condizionati dai protocolli ... Leggi su itasportpress

