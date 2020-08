“Outdoor Education”: in cosa consiste e quali benefici apporta ai bambini (Di martedì 25 agosto 2020) Tempi di Covid, tempi di “Outdoor Education”. Ebbene sì, da quando si è imposta la necessità di contrastare la diffusione del Coronavirus e, al tempo stesso, quella di capire come conciliare la salute di tutti con le esigenze educative dei bambini, si è palesata subito una soluzione: quella di adottare un metodo educativo che porta i bambini a uscire dalle aule e ad apprendere all’aperto. Grazie al contatto con l’ambiente esterno e con la natura. Un metodo che, chiariamolo subito, esiste già da tempo e che, prima dell’emergenza Covid, era già molto diffuso, soprattutto in Nord Europa. Leggi su vanityfair

