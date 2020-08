Ottimismo Milan su Ibra, Gazidis e Maldini “E' la nostra priorità” (Di martedì 25 agosto 2020) CARNAGO (VARESE) (ITALPRESS) – Nel Milan che verrà ci sarà ancora Zlatan Ibrahimovic. L'accordo per il rinnovo del 38enne ancora svedese non è stato ancora trovato ma sul fronte rossonero filtra Ottimismo, a partire dal Ceo Ivan Gazidis, oggi in conferenza stampa a Milanello assieme a Paolo Maldini e Ricky Massara. “Ibrahimovic ha giocato un ruolo importante sin dal suo arrivo e vorremmo far sì che continui ad averlo – sottolinea l'ad rossonero – Stiamo facendo tutto il possibile perchè questa trattativa si possa concludere in maniera positiva. E' una sfida speciale per tutti ma sono ottimista”. “Stiamo lavorando duramente per arrivare a un accordo, è questa la nostra idea e ... Leggi su iltempo

