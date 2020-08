Osimhen, l'intermediario: "Per fare l'investimento record è perché ha studiato il giocatore" (Di martedì 25 agosto 2020) Andrea D'Amico, intermediario che si è occupato anche dell'affare Osimhen-Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Se una società fa l'acquisto più importante della sua storia, vuol dire che ha studiato il g ... Leggi su tuttonapoli

