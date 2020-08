Olio di cannabis per alleviare lo stress degli animali: l’esperimento dello zoo di Varsavia sugli elefanti (Di martedì 25 agosto 2020) Parte di un programma sperimentale finalizzato a ridurre lo stress e l’ansia degli animali, lo zoo di Varsavia è il primo a somministrare Olio di CBD, un estratto della cannabis già in commercio anche per animali domestici Saranno gli elefanti i primi animali dello zoo di Varsavia a provare il trattamento con Olio di cannabidiolo … L'articolo Olio di cannabis per alleviare lo stress degli animali: l’esperimento dello zoo di Varsavia sugli elefanti NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

