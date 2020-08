Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – Prosegue in frazionale rialzo la seduta finanziaria per Piazza Affari al pari delle principali Borse Europee, grazie ai segnali distensivi tra Stati Uniti e Cina sul commercio e alle speranze di nuovi trattamenti contro l’epidemia di Covid-19. Sul mercato valutario, lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,29%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,31%. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +146 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,99%. Tra i listini europei composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,66%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,30%, e buoni ... Leggi su quifinanza

Roma, clausola Covid nelle scuole private: in caso di lockdown la retta va pagata, sempre

Adesso spunta, nelle scuole private, la «norma Covid». Una nuova disposizione, nei regolamenti d’istituto, che prevede l’obbligo del pagamento delle rette sempre, anche in caso di sospensione dell’att ...

CORRIERE - Napoli, per la sinistra spunta Tagliafico! Il favorito resta però Reguilon

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport il Napoli sta seguendo due nomi per il nuovo terzino sinistro. Calciomercato in continua evoluzione. Il Napoli resta alla ricerca d ...

