Nuovi parastinchi per Glik | famiglia | Nazionale e Benevento

In attesa di prendere in mano le redini della difesa giallorossa, Kamil Glik ha presentato i Nuovi parastinchi che lo accompagneranno nel corso della sua avventura in serie A con la maglia del Benevento. Su di uno è stampata la foto della sua famiglia, sull'altro due immagini che lo ritraggono con la divisa da calciatore: una con la maglia della Polonia, l'altra lo raffigura nel fotomontaggio realizzato in occasione della sua presentazione come nuovo acquisto del Benevento, nelle sembianze di un supereroe, "The Glik". Il tutto corredato dalle bandiere di Polonia e Italia, Paese che lo ha calcisticamente adottato. A postare l'immagine è stato lo stesso calciatore polacco sul suo profilo

