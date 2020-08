Nuda è il nuovo album di Annalisa dopo House Party (Di martedì 25 agosto 2020) Il nuovo album di Annalisa è Nuda. L'annuncio arriva dai canali social ufficiali dell'artista dopo una serie di anticipazioni sul titolo, per il quale si attendeva la conferma. La data di pubblicazione è fissata nel 18 settembre. Il disco, il settimo rilasciato su etichetta Warner Music Italia, conterrà anche i successi radiofonici Vento Dalla Luna, con Rkomi, e House Party, che ha pubblicato nel corso della quarantena, quando ancora non si poteva stare insieme ai propri cari e si era costretti a stare in casa. Annalisa viene da un album con il quale ha ottenuto un ottimo riscontro di vendite e di pubblico. Bye Bye è stato presentato nel corso di un lungo tour che ha toccato anche il Teatro Romano di ... Leggi su optimagazine

