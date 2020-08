Notizia shock dall’Argentina, Messi vuole lasciare il Barça: la Pulce ha già avvisato il club (Di martedì 25 agosto 2020) Una Notizia clamorosa scuote il mercato internazionale, Lionel Messi ha comunicato al Barcellona di volersene andare subito, prima dell’inizio della nuova stagione. Pool/Getty ImagesA riportare l’indiscrezione è il portale TyC Sports, ripreso anche in Spagna da numerose testate giornalistiche che seguono da vicino il mondo blaugrana. Pare che la Pulce abbia inviato un burofax al proprio club, strumento utilizzato in Spagna per l’invio di documenti ufficiali, con il quale ha chiarito la sua volontà di lasciare il Barcellona dopo vent’anni e 634 gol segnati in 731 partite. Messi per liberarsi si avvarrebbe di una clausola che gli permetterebbe di rescindere unilateralmente il contratto al termine di ogni stagione, dunque prima di ... Leggi su sportfair

Jarmytilidie : RT @mikrokojeon: anzi, vi dirò di più, anche gli altri 6 hanno i peli sulle braccia ???? non solo taehyung ?????? so che all'inizio può essere s… - bananamilkOT7 : RT @mikrokojeon: anzi, vi dirò di più, anche gli altri 6 hanno i peli sulle braccia ???? non solo taehyung ?????? so che all'inizio può essere s… - mikrokojeon : anzi, vi dirò di più, anche gli altri 6 hanno i peli sulle braccia ???? non solo taehyung ?????? so che all'inizio può e… - thewaterflea : RT @evelynbani: Raga,vi dò una notizia shock! Se vi chiudete da ora in casa per tutta la vita,avrete una bassissima probabilità di prendere… - evelynbani : Raga,vi dò una notizia shock! Se vi chiudete da ora in casa per tutta la vita,avrete una bassissima probabilità di… -

Ultime Notizie dalla rete : Notizia shock Notizia shock dall’Argentina, Messi vuole lasciare il Barça: la Pulce ha già avvisato il club SportFair Laporta-shock: "Ho paura che Bartomeu voglia cedere Messi" - Sportmediaset

Nel frattempo però arrivano dall’Argentina delle notizie clamorose che riguardano il futuro di Messi. Sul fenomeno argentino, infatti, è forte l’Inter di Zhang, il quale sarebbe pronto a… Leggi ...

Calciomercato, Messi shock: ecco cosa ha detto al Barcellona

Sembra che ormai quella di un eventuale addio di Leo Messi al Barcellona sia più di una semplice indiscrezione di mercato: nelle ultime ore è arrivata una notizia shock, che rischia di suscitare un te ...

Nel frattempo però arrivano dall’Argentina delle notizie clamorose che riguardano il futuro di Messi. Sul fenomeno argentino, infatti, è forte l’Inter di Zhang, il quale sarebbe pronto a… Leggi ...Sembra che ormai quella di un eventuale addio di Leo Messi al Barcellona sia più di una semplice indiscrezione di mercato: nelle ultime ore è arrivata una notizia shock, che rischia di suscitare un te ...