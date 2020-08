Nonna Liana a 100 anni sconfigge il Covid e guarisce dalla frattura al femore a Napoli (Di martedì 25 agosto 2020) A 100 anni guarisce dal Covid e supera la frattura del femore. È la storia della signora Liana, paziente curata ed operata presso l’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli dopo una brutta caduta verificatasi il 10 agosto scorso. Mentre la signora era ricoverata in attesa dell’operazione, le è stata diagnosticata un’infezione da coronavirus. L’anziana è riuscita a superare entrambi gli ostacoli.“Lo scorso 10 agosto mia mamma scivolando in casa si è procurata una frattura al femore e così l’abbiamo portata in ospedale, al San Paolo. Dopo un paio di giorni ci è stato comunicato dalla direzione sanitaria che era stata trasferita ... Leggi su huffingtonpost

