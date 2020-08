No, il M5S nel 2016 non sosteneva che il taglio dei parlamentari avrebbe portato a una riduzione ridicola dei costi (Di martedì 25 agosto 2020) Da qualche ora sui social network sta circolando una tabella che mostrerebbe la posizione tenuta dal Movimento 5 Stelle sul taglio dei parlamentari nel 2016. Ma si tratta di un post decontestualizzato. La realtà, invece, mostra proprio che quella critica fosse al referendum costituzionale voluto da Matteo Renzi in cui si parlava di risparmi per le casse delle Stato. Ma secondo i pentastellati, questo non poteva avvenire perché nella riforma non era contenuto il dimezzamento di deputati e senatori. LEGGI ANCHE > La posizione di Salvini sul taglio dei parlamentari non è coerente (come invece rivendica) VIDEO L’immagine è stata estrapolata da alcuni post pubblicati dal 2016 dagli esponenti del Movimento 5 Stelle che si ... Leggi su giornalettismo

