Nikki Haley rimette in corsa i repubblicani. Chi è l’ex ambasciatrice Onu che ha rubato la scena a Trump (Di martedì 25 agosto 2020) C’è chi la vede come l’astro nascente del partito repubblicano. Ma dopo aver lasciato il suo ruolo come ambasciatore Usa alle Nazioni Unite alla fine del 2018, sul futuro di Nikki Haley si conosce poco. Intervenuta alla prima serata della convention repubblicana, Haley ha lasciato il segno. Il suo intervento è stato carico di simbolismi. E il paragone con la vicepresidente di Biden, Kamala Harris, risulta fin troppo scontato. Figlia di immigrati indiani, all’anagrafe Nimrata Randhawa, Haley ha mostrato il volto più pragmatico dell’ala repubblicana. «L’America non è un paese razzista: i democratici dicono una bugia», ha detto Haley, invocando l‘American dream vissuto dai suoi genitori. Un discorso che fa eco a quello di ... Leggi su open.online

«L'America non è razzista, questa è una bugia dei democratici», ha affermato l'ex ambasciatrice Usa all'Onu, astro nascente del partito che in molti vedono in futuro candidata alla Casa Bianca. Haley, ...

Nikki Haley, l’indoamericana repubblicana del buonsenso, terror dei democratici

Dopo la maratona democratica, terminata giovedì scorso con l’incoronazione di Biden a capo avversario di Trump, è partita oggi la convention repubblicana, che si concluderà giovedì con la formalizzazi ...

