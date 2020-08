Niente Milan e Napoli, Szoboszlai annuncia: "Resto qui per fare la Champions" (Di martedì 25 agosto 2020) Dominik Szoboszlai, centrocampista offensivo del Red Bull Salisburgo, dopo essere stato accostato a Milan, Napoli e Arsenal ha deciso di rimanere in Austria per un altro anno. Leggi su tuttonapoli

Era stato inseguito dal Napoli, era stato vicino al Milan quando sembrava che il nuovo progetto rossonero dovesse essere sotto l’egida di Ralf Rangnick: alla fine Dominik Szoboszlai, centrocampista of ...

