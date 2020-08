New York: Berrettini eliminato da Opelka, Djokovic vola ai quarti di finale (Di martedì 25 agosto 2020) NEW York, STATI UNITI, - Si ferma la corsa di Matteo Berrettini al " Western and Southern Open ", Atp Masters 1000, 4.674.780 dollari di montepremi, che quest'anno eccezionalmente a causa della ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : New York La scomparsa di George Pavia, l’avvocato dei grandi a New York Il Sole 24 ORE Atp Cincinnati; vince Opelka, Berrettini esce agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Matteo Berrettini, n.8 al mondo, esce agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati, battuto in due set dallo statunitense Reilly Opelka, n.39, con il puntegg ...

New York: Berrettini eliminato da Opelka, Djokovic vola ai quarti di finale

NEW YORK (STATI UNITI) - Si ferma la corsa di Matteo Berrettini al "Western and Southern Open" (Atp Masters 1000, 4.674.780 dollari di montepremi) che quest'anno eccezionalmente a causa della pandemia ...

