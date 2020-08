Nella guerra contro TikTok, Trump si schiera con il competitor Triller (Di martedì 25 agosto 2020) L'applicazione made in Usa ha registrato 700.000 download soltanto nell'ultimo mese e sta convincendo alcuni dei «TikTokers» più famosi ad abbandonare la piattaforma cinese. Tra i nomi Josh Richards, il ragazzo più pagato con 1.5 milioni l'anno. Per Mike Pompeo «queste società di software cinesi stanno fornendo dati direttamente al Partito comunista cinese». TikTok ha 90 giorni per scegliere un acquirente americano. Con oltre due miliardi di download e 800 milioni di utenti attivi al mese, TikTok è senza dubbio la piattaforma social più famosa al mondo. E anche la più discussa. Sono ormai mesi che si parla di vietare l’applicazione negli Stati Uniti e i suoi maggiori creatori stanno cercando una piattaforma alternativa su cui incontrare i propri fan in caso Donald ... Leggi su panorama

